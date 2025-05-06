Минэнерго США пересмотрело прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2026 г.
Согласно последнему прогнозу Управления энергетической информации США, в 2026 году добыча нефти в Азербайджане будет постепенно снижаться. Обновленные данные отражают незначительное понижение оценки на фоне снижения объемов после более стабильного 2025 года.
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