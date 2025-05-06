Как душевная встреча с бабушкой в Узбекистане привела к реализации проекта Фарруха Закирова и Розы Зергерли (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица, телеведущая и режиссёр Роза Зергерли продолжает покорять сердца зрителей не только своей музыкой, но и искренними историями, воплощёнными в творчестве. После успешного турне по городам Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана артистка реализовала новый международный проект - съёмку клипа на композицию "Светлая" совместно с легендарным узбекским исполнителем и художественным руководителем ВИА "Ялла" Фаррухом Закировым, сообщает Trend Life.

Сотрудничество с Фаррухом Закировым стало особенно значимым для Розы Зергерли, ведь, по её признанию, как и тысячи людей, она с детства была поклонницей творчества знаменитой группы "Ялла". Во время пребывания в Узбекистане певице посчастливилось не только встретиться, но и наладить творческое взаимодействие с народным артистом Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана Фаррухом Закировым, обладателем многочисленных государственных наград и международных премий.

История песни "Светлая" родилась в результате одной душевной встречи. В Узбекистане Роза Зергерли познакомилась с семьёй, где её особенно тронула 80-летняя женщина по имени Светлана. Её доброта, свет и жизненная сила произвели на артистку сильное впечатление. Именно этот образ стал вдохновением для создания композиции - как символ любви, уважения и бесконечной благодарности к матерям и бабушкам. Она предложила Фарруху Закирову рассказать эту историю через песню - так появилась "Светлая" - проникновенное, тёплое музыкальное посвящение всем женщинам, которые дарят свет и тепло своим семьям. Музыкальное произведение получилось тонким, эмоциональным и по-настоящему живым.

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