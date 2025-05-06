В Актау прошла конференция на тему "Межкультурный диалог, современный конституционализм и суверенитет" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Каспийском университете технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова в городе Актау, Казахстан, в рамках "Года Конституции и суверенитета" в Азербайджане прошла международная научно-практическая конференция на тему "Межкультурный диалог, современный конституционализм и суверенитет".

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что конференция состоялась при совместной организации Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, Генерального консульства нашей страны в городе Актау, общественного фонда "Азербайджанский центр" и кафедры международных отношений и туризма университета.

В мероприятии приняли участие видные ученые, эксперты, представители общественности Казахстана и Азербайджана, а также генеральные консулы Турции, Ирана и Туркменистана.

Ректор университета Берик Ахметов в своей вступительной речи отметил роль образования в формировании толерантного и гармоничного общества. Он также сказал, что возглавляемый им университет всегда открыт для международного сотрудничества и поддерживает инициативы, направленные на развитие межкультурного диалога.

Затем выступил генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы. Генконсул подчеркнул важность поиска общих точек соприкосновения и наведения мостов взаимопонимания в современном мире.

Заведующая кафедрой международных отношений и туризма университета Эльмира Жангожаева и профессор кафедры, доктор философии по политическим наукам Эльдар Джафаров затронули различные аспекты конституционного права и межкультурной коммуникации.

В завершение директор "Азербайджанского центра" Илькин Оруджев поблагодарил участников мероприятия за плодотворные обсуждения. Он выразил уверенность в том, что результаты конференции внесут значительный вклад в развитие межкультурного диалога и укрепление сотрудничества между двумя странами.

Затем участникам были вручены сертификаты, а организаторам - благодарственные письма.

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