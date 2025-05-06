В Канаде прошло мероприятие "День наследия Азербайджана" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Впервые в Законодательном собрании Онтарио было проведено мероприятие под названием "День наследия Азербайджана".

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что мероприятие, посвященное 10-летию со дня основания азербайджанского Центра искусств и культуры "Вэтн" в городе Торонто, началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Канады.

Модератором мероприятия выступил бывший канадский министр по делам мультикультурализма и гражданства Тони Рупрехт. Он отметил, что организация "Вэтэн" играет неоценимую роль в пропаганде в Канаде богатого историко-культурного наследия, традиций и обычаев Азербайджана. Он отметил, что неоднократно принимал участие в мероприятиях этой организации и каждый раз узнает новую, интересную информацию об Азербайджане.

Руководитель Центра Лалин Гасанова поблагодарила гостей за участие и рассказала об истории создания организации. Она также обратила внимание на деятельность Дома Азербайджана в Торонто. "Мы живем в стране, где нам предоставлены все возможности, чтобы не потерять связь со своими корнями, и мы это ценим", – добавила руководитель Центра.

В мероприятии приняли участие члены парламента провинции Онтарио Руди Кузетто (Rudy Cuzzetto), Мохамед Фирин (Mohamed Firin), Майкл Тибболо (Michael Tibollo), Шереф Сабави (Sheref Sabavi), Крис Гловер (Kris Glover), Джейми Вест (Jamie West), Кристин Вонг-Там (Kristyn Wong-Tam), Стефани Боуман (Stephanie Bowman) и Андреа Хазелл (Andrea Hazell). Они отметили, что организация проделала большую работу, благодаря которой они получили исчерпывающую информацию об Азербайджане. Депутат Андреа Хазелл по случаю юбилея организации вручила Лалин Гасановой официальное поздравительное письмо. Депутат, сыгравшая особую роль в организации мероприятия, поделилась этим событием на своей странице в социальной сети.

На мероприятии аплодисментами были встречены танцевальные выступления учеников, подготовленные под руководством Орхана Исламова - преподавателя танцев школы выходного дня "Мой Азербайджан", действующей при Доме Азербайджана, а также выступления группы нагаристов под руководством преподавателя Джамхура Гусейнова.

Особую атмосферу мероприятию придало исполнение песни "Вэтэн" (Родина) руководителем азербайджанского музыкально-танцевального ансамбля "Тебриз" Шервин Шадпур под аккомпанемент на фортепиано Гюнель Исмаиловой.

В мероприятии приняли участие официальные представители Канады, члены азербайджанской общины, а также лидеры общин, представляющих Турцию, Узбекистан, Башкортостан, Туркменистан и др.

По ссылке ниже можно посмотреть видеоматериал о мероприятии "День наследия Азербайджана" в Канаде:

https://youtu.be/Q5YI2Y2Mets?si=7moYP-VmDDgIx4y6