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Подписан меморандум между Милли Меджлисом Азербайджана и Федеральным Национальным Советом ОАЭ

Политика Материалы 6 мая 2025 18:34 (UTC +04:00)
Подписан меморандум между Милли Меджлисом Азербайджана и Федеральным Национальным Советом ОАЭ
Фото: Милли Меджлис Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Продолжается официальный визит спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой в Объединённые Арабские Эмираты. По итогам проведённой 6-го мая встречи в Федеральном Национальном Совете между сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным Национальным Советом Объединённых Арабских Эмиратов был подписан спикерами двух сторон – Сахибой Гафаровой и Сагром Гобашем.

Как было отмечено, документ позволит нарастить совместную работу сторон – координацию и обмен парламентским опытом, а также будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.

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