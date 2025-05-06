Подписан меморандум между Милли Меджлисом Азербайджана и Федеральным Национальным Советом ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Продолжается официальный визит спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой в Объединённые Арабские Эмираты. По итогам проведённой 6-го мая встречи в Федеральном Национальном Совете между сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным Национальным Советом Объединённых Арабских Эмиратов был подписан спикерами двух сторон – Сахибой Гафаровой и Сагром Гобашем.

Как было отмечено, документ позволит нарастить совместную работу сторон – координацию и обмен парламентским опытом, а также будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.

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