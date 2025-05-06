Неизменные "красные линии" Ирана в ядерных переговорах очевидны - пресс-секретарь правительства

БАКУ /Trend/ - В косвенных переговорах с США относительно ядерной программы четко прослеживаются неизменные "красные линии" Ирана.

Об этом сказала 6 мая на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани, сообщает Trend.

По ее словам, за последние 20 лет позиция Ирана оставалась неизменной. Иран считает необходимым использование ядерной энергии для удовлетворения своих потребностей в сфере энергетики.

"В связи с этим Иран участвовал в нескольких раундах переговоров и заявляет, что противоположная сторона должна обосновать свою позицию", - сказала пресс-секретарь правительства.

Отметим, что 12, 19 и 26 апреля между Ираном и США было проведено 3 раунда переговоров по иранской ядерной программе. Обсуждения прошли под председательством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа при посредничестве министра иностранных дел Королевства Оман Сайида Бадра Альбусаиди. 1-й и 3-й раунды переговоров прошли в столице Омана, Маскате, а 2-й - в Риме.

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