Стали известны текущие оптовые цены на муку в Азербайджане
Эти данные отражают текущую ценовую политику основных производителей муки в стране и дают представление о ситуации на рынке продовольственных товаров
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