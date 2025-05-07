БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп назвал нападение Индии на Пакистан «позором», сообщает Trend.

«Это позор. Мы только что узнали об этом, когда входили в Овальный кабинет. Полагаю, многие догадывались, что что-то может произойти, исходя из прошлых событий», — заявил Трамп на брифинге.

«Они воюют уже очень долго — много десятилетий. А если вдуматься, то и веками. Я надеюсь, что все это закончится как можно скорее», — добавил он.

По имеющимся данным, Индия нанесла ракетные удары по трем пакистанским городам. Целями стали Бахавалпур в провинции Пенджаб, а также Котли и Музаффарабад в Азад-Кашмире.

Ранее власти Пакистана объявили о закрытии воздушного пространства для всех рейсов на 48 часов.