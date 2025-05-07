Пакистан даст решительный ответ на нападения Индии - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Пакистан имеет полное право на решительный ответ на акт войны, навязанный Индией, и такой ответ уже дан.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

«Коварный враг совершил трусливые атаки на пять населенных пунктов в Пакистане. Пакистан имеет полное право на решительный ответ на акт войны, навязанный Индией, и такой ответ уже был дан.

Весь народ сплочен вокруг вооруженных сил, моральный дух пакистанцев высок. Народ и армия Пакистана знают, как противостоять врагу. Мы никогда не позволим ему достичь своих гнусных целей», - написал Шариф на своей странице в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана: Бахавалпуру (провинция Пенджаб), а также Котли и Музаффарабаду в Азад-Кашмире.

Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство для всех полетов сроком на 48 часов.