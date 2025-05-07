Индия нанесла ракетные удары по территории Пакистана (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана.

Как передает Trend, об этом заявил гендиректор Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри.

"Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана. Целями стали Бахавалпур в Пенджабе, а также два города в Азад Кашмире — Котли и Музаффарабад", - сказал руководитель ISPR.

Было также заявлено, что Пакистан закрывает свое воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов.