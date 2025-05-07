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Индия нанесла ракетные удары по территории Пакистана (ВИДЕО)

В мире Материалы 7 мая 2025 00:45 (UTC +04:00)
Индия нанесла ракетные удары по территории Пакистана (ВИДЕО)
Фото: Кадр из видео

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана.

Как передает Trend, об этом заявил гендиректор Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри.

"Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана. Целями стали Бахавалпур в Пенджабе, а также два города в Азад Кашмире — Котли и Музаффарабад", - сказал руководитель ISPR.

Было также заявлено, что Пакистан закрывает свое воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов.

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