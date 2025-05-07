Азербайджан увеличил доходы от экспорта граната

В первом квартале 2025 года Азербайджан значительно нарастил экспорт продукции аграрного сектора — особенно выделяется рост поставок гранатов, объем которых достиг 4,1 миллиона долларов США. Это свидетельствует о росте внешнего спроса на азербайджанские продовольственные товары и укреплении позиций страны на международных рынках.

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