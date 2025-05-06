Иран и Катар заинтересованы в транзите по коридору Север-Юг - министр
Основное внимание уделено подписанию международного транспортного соглашения между двумя странами, расширению сотрудничества в области грузоперевозок между иранским портом Бушер и портами Катара, а также созданию новых маршрутов грузовых и пассажирских судов
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