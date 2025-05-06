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Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Пакистаном в сфере сельского хозяйства - Указ

Политика Материалы 6 мая 2025 16:27 (UTC +04:00)
Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Пакистаном в сфере сельского хозяйства - Указ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Утвержден "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и министерством национальной продовольственной безопасности и исследований Исламской Республики Пакистан в сфере сельского хозяйства", подписанный 24 февраля в Баку.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, отмеченного в настоящем указе, министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики поручено обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление правительству Исламской Республики Пакистан о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.

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