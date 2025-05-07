Вырос объем азербайджанского экспорта ненефтяных продуктов в Казахстан

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года из Азербайджана в Казахстан было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 20,4 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 8,7 миллиона долларов США, или на 73,8% больше, чем за тот же период 2024 года.

Экспорт ненефтяных продуктов в Казахстан за отчетный период составил 2,64% от общего экспорта Азербайджана. Таким образом, Казахстан занимает 6-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует больше всего ненефтяной продукции. При этом в январе-марте текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Казахстаном составил 118,7 миллиона долларов США.

Согласно информации, это на 47,9 миллиона долларов США, или на 67,6% больше, чем в те же месяцы 2024 года. За отчетный период торговый оборот с Казахстаном составил 1% от общего торгового оборота Азербайджана.

В январе-марте текущего года из Азербайджана в Казахстан было экспортировано продукции на 20,6 миллиона долларов. Это на 8,7 миллиона долларов США, или на 72,5% больше, чем за тот же период 2024 года. Кроме того, в январе-марте 2025 года импортные операции составили 98,1 миллиона долларов США, что на 39,3 миллиона долларов США, или на 66,7% больше, чем годом ранее.

Отметим, что в январе-марте текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24,3% и составил 12 миллиардов долларов США. За последний год экспорт по стране вырос на 6,7%, или 401,75 млн долларов США, до 6,4 млрд долларов США, а импорт увеличился на 52,6%, или 1,9 млрд долларов США, до 5,7 млрд долларов США.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота за отчетный период составило 722,9 млн долларов США, что на 1,5 млрд долларов США, или в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.