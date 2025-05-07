Поставки газа из Азербайджана обеспечили Болгарии более низкие цены в мае

БАКУ/Trend/ - Комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Болгарии (EWRC) утвердила снижение цены на природный газ на май на 14,22%, установив новый тариф на уровне 64,40 болгарских левов за мегаватт-час (MWh) без учета платы за доступ, транспортировку, акцизов и НДС, передаёт Trend со ссылкой на EWRC.

Снижение цен стало возможным благодаря поставкам азербайджанского газа по газопроводу Греция-Болгария (IGB) в рамках долгосрочного контракта с Азербайджаном.

Помимо трубопроводного газа из Азербайджана, государственная компания Bulgargaz также обеспечила поставки сжиженного природного газа (СПГ) на май. Закупки были осуществлены по итогам аукциона с установленными минимальными ценовыми и платежными условиями, в рамках существующих контрактов с международными трейдерами.

Как сообщили в EWRC, объёмы газа, приобретённые Bulgargaz, достаточны для выполнения всех обязательств компании в мае, включая поставки конечным поставщикам, теплоснабжающим предприятиям и промышленным клиентам по двусторонним контрактам.

Отметим, что интерконнектор IGB соединяет Болгарию с Южным газовым коридором и является частью Вертикального газового коридора, способствуя укреплению энергетической безопасности и диверсификации источников топлива в регионе. На сегодняшний день мощность трубопровода составляет 3 млрд кубометров в год, с возможностью увеличения до 5 млрд кубометров. Интерконнектор обеспечивает около 70% потребностей Болгарии в природном газе и служит надёжным маршрутом для поставок в Молдову и Украину.

X: @Lyaman_Zeyn