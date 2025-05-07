Вице-президенты АБР: цифровизация — ключ к росту, инклюзивности и региональному сотрудничеству

МИЛАН /Trend/ - Руководство Азиатского банка развития (АБР) подчеркнуло стратегическое значение цифровой трансформации для инклюзивного роста, устойчивости и региональной интеграции в ходе заключительной сессии 58-го Ежегодного заседания Банка, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана.

Вице-президент АБР по секторам и тематическим направлениям Фатима Ясмин отметила, что Банк активизировал усилия по поддержке развивающихся стран-членов в преодолении цифровых вызовов.

«АБР недавно усилил работу Офиса цифрового сектора, чтобы обеспечить стратегический и прагматичный подход к решению этих задач, — сказала она. — Мы охватываем широкий спектр направлений — от нормативно-правовой базы и законов по кибербезопасности до цифровых навыков, инфраструктуры и обеспечения доступности технологий для всех».

По её словам, в ответ на растущие запросы стран-членов АБР организует первую межминистерскую встречу по цифровизации в штаб-квартире Банка в июне, а также содействует согласованию стандартов для создания единых цифровых рынков.

«Цифровая трансформация — это уже не выбор, а абсолютная необходимость», — подчеркнула Ясмин.

Вице-президент АБР по административным вопросам и корпоративному управлению Брюс Госпер указал на высокую потребность в поддержке со стороны Банка для адаптации к цифровым изменениям.

«На этой встрече особенно ясно обозначились два момента: сильный запрос со стороны наших стран на помощь в управлении цифровизацией и высокий интерес со стороны потенциальных партнёров — бизнеса, госструктур, агентств, готовых участвовать, — заявил он. — Это долгосрочная задача, требующая финансов, вовлечённости и межсекторального сотрудничества».

Вице-президент АБР по финансовым вопросам и управлению рисками Роберта Казали, в свою очередь, отметила, что цифровизация может существенно снизить уровень неравенства, однако без должного контроля способна усугубить социальный и гендерный разрыв.

«Мы услышали чёткий сигнал: цифровой скачок способен как сократить, так и усилить разрыв, в том числе гендерный, если не управлять им должным образом», — сказала она.

Казали также обратила внимание на общие вызовы, с которыми сталкиваются Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, такие как цифровой суверенитет и нехватка квалифицированных кадров, и призвала к более тесному межрегиональному взаимодействию.

«Перед нами стоят серьёзные вызовы, но потенциал роста сохраняется. Мы должны объединить усилия в сфере развития и использовать появляющиеся возможности, — отметила она. — Более тесное сотрудничество между регионами — лучший ответ на веление времени, чтобы сформировать более инклюзивное, безопасное и инновационное цифровое будущее».