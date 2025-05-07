Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом в сфере оборонной промышленности также имеет большие перспективы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона готова инвестировать в возобновляемые виды энергии во Вьетнаме.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

Глава государства также отметил, что имеется очень большой потенциал в сфере оборонной промышленности. «В обеих странах это направление промышленности достаточно развито, и объединение здесь усилий, создание совместных предприятий и взаимодействие могут принести пользу», - добавил он.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что совместная деятельность двух стран в международных организациях также вызывает удовлетворение.