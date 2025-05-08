Иран поддерживает решения ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка - Пакнежад

БАКУ /Trend/ - Иран поддерживает решения альянса ОПЕК+ по обеспечению стабильности на нефтяном рынке.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр нефти Ирана и текущий председатель ОПЕК Мохсен Пакнежад в интервью местным СМИ.

По словам Пакнежада, Иран положительно оценивает итоги заседания восьми стран-участниц ОПЕК+, состоявшегося 3 мая, на котором было принято решение о добровольном сокращении объемов добычи нефти.

Министр напомнил, что с 2022 года страны альянса добровольно снизили добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки, и в настоящее время постепенно возвращаются к прежним объёмам. В частности, к июню 2025 года планируется восстановить добычу на 411 тысяч баррелей в сутки.

"Заседания министров энергетики стран ОПЕК+ проходят при технической поддержке секретариата ОПЕК, и участники внимательно следят за рыночной ситуацией. Страны альянса полностью готовы продолжать адаптировать решения по уровню добычи в соответствии с глобальной экономической ситуацией, обеспечивая тем самым развитие экономик стран-членов и стабильность нефтяного рынка",- добавил он.

Отметим, что в Иране действуют 74 нефтяных и 22 газовых месторождения. Из них 37 находятся на территории Национальной компании южных нефтяных районов, 14 - в зоне Центральной нефтяной компании Ирана, 5 - у компании по добыче нефти и газа Арвандан и 18 - у оффшорной нефтяной компании. Также Иран располагает 5 газовыми месторождениями в южных районах, 13 - в центральных, 1 - в ведении компании "Парс" и 3 - в оффшорной зоне.

Совокупные запасы углеводородов Ирана оцениваются в 1,2 триллиона баррелей, из которых 340 миллиардов баррелей могут быть извлечены с использованием имеющихся технологических мощностей.