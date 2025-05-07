В Азербайджане внесены изменения в порядок уничтожения конфискованных наркотических средств и психотропных веществ

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Порядок уничтожения конфискованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики".

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, конфискованные в крупном и особо крупном размере наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры подлежат уничтожению после актирования органами суда, прокуратуры и министерства внутренних дел, министерства юстиции, министерства здравоохранения, Государственного таможенного комитета, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Комиссией по уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, созданной из представителей постоянно действующей Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в крупном и особо крупном размере, изъятых на территории Нахчыванской Автономной Республики, будет осуществляться Комиссией Нахчыванской Автономной Республики по уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в крупном и особо крупном размере, создаваемой из представителей соответствующих органов (учреждений) и структурных подразделений, осуществляющих свои полномочия в Нахчыванской Автономной Республике.

Изъятые наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры в малом и крупном размере будут актироваться и уничтожаться районными (городскими) комиссиями, созданными в составе представителей соответствующих медицинских учреждений, находящихся в ведении органов юстиции и прокуратуры, министерства внутренних дел, министерства юстиции и Службы государственной безопасности, а также соответствующих структурных подразделений органов (структур), осуществляющих свои полномочия в Нахчыванской Автономной Республике, и соответствующих медицинских учреждений, определенных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (Объединением по управлению медицинскими учреждениями Нахчыванской Автономной Республики).

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