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«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)

Общество Материалы 7 мая 2025 16:05 (UTC +04:00)
«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)

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С 2 по 4 мая 2025 года в «PASSAGE 1901» прошло соревнование «PASHA Hackathon 5.0» при поддержке компании Tenity и организации PASHA Holding. Тема хакатона этого года заключалась в поддержке новых идей, которые могли бы быть реализованы компанией PASHA Insurance.

Участники три дня работали над бизнес-задачей, представленной компанией PASHA Insurance, предлагая новые бизнес-идеи для компании. Как и в прошлом году, три лучшие команды были награждены следующими призами: 1-е место – 6000 AZN, 2-е место – 4000 AZN и 3-е место – 2000 AZN.

Стоит отметить, что «PASHA Hackathon» – это 48-часовой технологическое соревнование, направленное на создание инновационных продуктов. Также стоит подчеркнуть, что в этом году «PASHA Hackathon» проводится в пятый раз, продолжая продвигать инновационное мышление и ориентированные на решение подходы среди молодежи, поддерживая развитие культуры, ориентированной на инновации, в стране.

«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)
«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)
«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)
«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)
«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)
«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)
«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)
«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)
«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)
«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)
«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)
«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)
«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)
«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)
«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)
«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)
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