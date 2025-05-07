«PASHA Hackathon 5.0» был успешно организован компанией PASHA Holding (PHOTO)

С 2 по 4 мая 2025 года в «PASSAGE 1901» прошло соревнование «PASHA Hackathon 5.0» при поддержке компании Tenity и организации PASHA Holding. Тема хакатона этого года заключалась в поддержке новых идей, которые могли бы быть реализованы компанией PASHA Insurance.

Участники три дня работали над бизнес-задачей, представленной компанией PASHA Insurance, предлагая новые бизнес-идеи для компании. Как и в прошлом году, три лучшие команды были награждены следующими призами: 1-е место – 6000 AZN, 2-е место – 4000 AZN и 3-е место – 2000 AZN.

Стоит отметить, что «PASHA Hackathon» – это 48-часовой технологическое соревнование, направленное на создание инновационных продуктов. Также стоит подчеркнуть, что в этом году «PASHA Hackathon» проводится в пятый раз, продолжая продвигать инновационное мышление и ориентированные на решение подходы среди молодежи, поддерживая развитие культуры, ориентированной на инновации, в стране.