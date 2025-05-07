Региональное сотрудничество - ключ к устойчивости продовольственных цепочек в условиях изменения климата - АБР

МИЛАН /Trend/ - Региональное сотрудничество имеет ключевое значение для устойчивости цепочек поставок продовольствия в условиях вызовов, связанных с изменением климата.

Об этом заявила генеральный директор Департамента секторов 2 Азиатского банка развития (АБР), курирующего направления в области сельского хозяйства, продовольствия, охраны природы, сельского развития, водных ресурсов, городской инфраструктуры и цифровых технологий Клео Кававаки на панельной дискуссии «Создание устойчивого будущего: инклюзивные и устойчивые продовольственные системы», организованной в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана.

По её словам, с учётом вызовов, связанных с изменением климата, требуется уделять гораздо больше внимания вопросам устойчивости, поскольку цепочки поставок могут быть нарушены.

«Нам необходимо формировать новые цепочки поставок. Но устойчивость этих цепочек зависит от уровня интеграции региона, от того, насколько он может совместно справляться с возникающими вызовами. Одним из наших главных заявлений стала наша амбициозная цель – инвестировать 40 миллиардов долларов в трансформацию продовольственных систем к 2030 году. Это усиливает уверенность в том, что АБР привержен этим целям и что финансирование будет доступно. Причём 27% этих инвестиций будет направлено в частный сектор», – отметила она.

Кававаки подчеркнула, что сегодня мир становится всё более непредсказуемым.

«С точки зрения продовольственной системы, наш самый серьёзный вызов – это изменение климата. Как сделать так, чтобы продовольственные системы стали климатоустойчивыми? И это возможно только через развитие регионального сотрудничества. Это один из приоритетов для АБР.

Мы рассматриваем риски с разных сторон – с позиции финансирования, политики, а также через призму адаптации проектов к механизмам смешанного финансирования, при этом фокусируясь на региональном взаимодействии и устойчивости», – подчеркнула генеральный директор.

Она добавила, что инвестиции в продовольственные системы — это, в первую очередь, инвестиции в самый ценный ресурс — в людей.

«Если вы предотвращаете недоедание, вы способствуете тому, чтобы люди были более продуктивными и достигали своего максимального потенциала. Ведь если ребёнок недополучает необходимые питательные вещества в первые 1000 дней жизни, он вряд ли сможет успешно учиться. Поэтому для устойчивого развития нации питание имеет первостепенное значение. И здесь крайне важна роль частного сектора в обеспечении доступности продовольствия — если его нет в наличии, ничего не произойдёт», — сказала Кававаки.