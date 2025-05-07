Генсекретарь ЦК Компартии Вьетнама прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 мая Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лам прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама и его супругу Но Фон Ли встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

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