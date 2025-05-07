Назван объем азербайджанского импорта бананов
В первые два месяца 2025 года в Азербайджан было экспортировано бананов на сумму 9,5 миллиона долларов США.. Экспорт осуществлялся из Эквадора, Филиппин, Колумбии, Коста-Рики и других стран.
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