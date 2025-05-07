Джейхун Байрамов обсудил с Махмудом Аль-Машхадани ситуацию на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках официального визита в Ирак министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с председателем Совета представителей этой страны Махмудом Аль-Машхадани.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Ираком, межпарламентское сотрудничество и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираком, исторически основанные на дружбе и взаимном уважении, развиваются в различных сферах, в том числе в политической, экономической и гуманитарной, и межпарламентские отношения являются одним из важных компонентов этих отношений.

Министр подчеркнул важность сотрудничества между законодательными органами, продолжения взаимных визитов, отметив, что существует благоприятная основа для дальнейшего расширения этого сотрудничества.

В ходе встречи также были подробно обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, текущая ситуация на Ближнем Востоке, а также реалии, сложившиеся в нашем регионе в постконфликтный период, работы по восстановлению и реконструкции, разминированию и миротворческие усилия нашей страны.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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