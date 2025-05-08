Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)

Общество Материалы 8 мая 2025 12:34 (UTC +04:00)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева стартовал 9-й чемпионат страны и первенство Баку по аэробной гимнастике.

Как сообщает в четверг Trend, гимнасты будут выступать в соответствующих возрастных категориях в программах: смешанные пары, трио, группа.

В течение дня пройдут индивидуальные выступления малышей, детей, пре-юниоров, юниоров и взрослых. Далее состоятся выступления пре-юниоров и взрослых в программе смешанные пары.

Программа соревновательного дня завершится церемонией награждения гимнастов.

В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости