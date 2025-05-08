В Баку стартовал "9-й чемпионат страны и первенство Баку" по аэробной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева стартовал 9-й чемпионат страны и первенство Баку по аэробной гимнастике.

Как сообщает в четверг Trend, гимнасты будут выступать в соответствующих возрастных категориях в программах: смешанные пары, трио, группа.

В течение дня пройдут индивидуальные выступления малышей, детей, пре-юниоров, юниоров и взрослых. Далее состоятся выступления пре-юниоров и взрослых в программе смешанные пары.

Программа соревновательного дня завершится церемонией награждения гимнастов.