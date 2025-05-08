ABB выплатит акционерам рекордные дивиденды в размере 200 млн манатов

БАКУ /Trend/ - из прибыли банка акционерам будет выплачено рекордное за последние 7 лет количество дивидендов - 200 миллионов манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления ABB Аббас Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной устойчивому отчету банка.

"В настоящее время у ABB насчитывается более 30 000 акционеров. В уставном капитале 92,18 процента составляет доля государства. За последний год ABB произвел выплаты по социальным проектам на 1,6 миллиарда манатов.

Январь-апрель этого года ABB завершился с прибылью около 80 миллионов манатов. Кредитный портфель банка достиг 6,5 миллиарда манатов. В настоящее время в банке работает более 4 тысяч сотрудников",- добавил он.

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