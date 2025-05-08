Выплачены пенсии за май жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил сегодня пенсии за май жителям городов Баку, Сумгайыт, а также Абшеронского района.

Об этом в четверг Trend сообщили в Государственном фонде.

Также Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики выплачены пенсии за май по Автономной Республике.

Было отмечено, что пенсии по другим регионам страны, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, все пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь также будут выплачены в этом месяце согласно графику.

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