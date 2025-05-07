АБР рассматривает возможность реализации новых проектов по управлению рисками оползней в Кыргызстане

МИЛАН /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) рассматривает возможность реализации дополнительных проектов по управлению рисками оползней в Кыргызстане.

Об этом сказала директор департамента АБР по вопросам сельского хозяйства, продовольствия, природных ресурсов и сельского развития в Центральной и Западной Азии Ясмин Сиддики в ходе брифинга, проведенного в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР, передаёт специальный корреспондент Trend из Милана.

«Сейчас у нас уже реализуется проект по управлению рисками оползней совместно с правительством Кыргызстана. Для АБР это первый и единственный проект в истории, который полностью посвящён именно управлению рисками оползней. Мы работаем по всей стране в ряде зон повышенного риска, определённых правительством, где оползни приводят к потере жилья, сельхозугодий и, к сожалению, человеческих жизней. АБР сотрудничает с Министерством по чрезвычайным ситуациям. В будущем мы также хотим изучить потенциал для запуска новых подобных проектов. Это включает, в частности, мероприятия по стабилизации склонов», — пояснила она.

Сиддики отметила, что АБР также рассматривает возможность установки приборов мониторинга на склонах.

«Наш проект включает компоненты финансирования и участия частного сектора, в том числе страхового рынка. Кроме того, правительство Кыргызстана обратилось к нам с просьбой оказать поддержку в сохранении леса Арсланбоб в Джалал-Абаде. Это крупнейший и старейший в мире ореховый лес. Его сохранение крайне важно как для стабилизации ландшафта и поддержки местных сообществ, так и для поглощения парниковых газов. Мы планируем поддерживать этот проект также в рамках инициативы От ледников до ферм», — добавила она.