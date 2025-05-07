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Президент Ильхам Алиев и Генеральный секретарь То Лам приняли Совместное заявление об установлении стратегического партнерства

Политика Материалы 7 мая 2025 18:16 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев и Генеральный секретарь То Лам приняли Совместное заявление об установлении стратегического партнерства
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам приняли «Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам», сообщает Trend.

Отметим, что 7 мая с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам.

Состоялся обмен другими документами.

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