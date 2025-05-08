Стоимость иранского фондового рынка выросла
Стоимость иранского фондового рынка за период с 21 марта по 20 апреля 2025 г. выросла на 12,4%. Стоимость сектора химической продукции на фондовом рынке составила 31,4 квадриллиона риалов.
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