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В Париже прошла выставка работ юных художников из Азербайджана (ФОТО)

Культура Материалы 7 мая 2025 17:29 (UTC +04:00)
В Париже прошла выставка работ юных художников из Азербайджана (ФОТО)
Фото: Личный архив Асмер Нариманбековой

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - При содействии Сообщества Ассоциаций ЮНЕСКО и Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова в Париже прошла весенняя выставка, на которой свои работы представили дети из Азербайджана, сообщила Trend Life наша соотечественница из Франции, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Эти яркие и живые картины отражают взгляд на окружающий мир воспитанников арт-студий Лейлы Алиевой и Джамили Акперовой, а также детей из других учебных заведений. Полные искренности и непосредственности, эти работы показали, как важно для детей выражать свои чувства через искусство.

Кроме того, художница Егяна Гусейнова представила эмоциональные морские пейзажи, отобразив в работах всю глубину и мощь природы.

Эта выставка стала настоящим праздником для всех, кто ценит искусство, культуру и ту непередаваемую атмосферу, которую создают дети, влюблённые в творчество.

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В Париже прошла выставка работ юных художников из Азербайджана (ФОТО)
В Париже прошла выставка работ юных художников из Азербайджана (ФОТО)
В Париже прошла выставка работ юных художников из Азербайджана (ФОТО)
В Париже прошла выставка работ юных художников из Азербайджана (ФОТО)
В Париже прошла выставка работ юных художников из Азербайджана (ФОТО)
В Париже прошла выставка работ юных художников из Азербайджана (ФОТО)
В Париже прошла выставка работ юных художников из Азербайджана (ФОТО)
В Париже прошла выставка работ юных художников из Азербайджана (ФОТО)
В Париже прошла выставка работ юных художников из Азербайджана (ФОТО)
В Париже прошла выставка работ юных художников из Азербайджана (ФОТО)
В Париже прошла выставка работ юных художников из Азербайджана (ФОТО)
В Париже прошла выставка работ юных художников из Азербайджана (ФОТО)
В Париже прошла выставка работ юных художников из Азербайджана (ФОТО)
В Париже прошла выставка работ юных художников из Азербайджана (ФОТО)
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