В Милане прошла презентация Самарканда — города-хозяина 59-го заседания АБР (ФОТО)

МИЛАН /Trend/ - Узбекистан представил свои достижения в области реформ и видение регионального сотрудничества в ходе мероприятия «Будущая принимающая страна», проведённого в рамках 58-го Ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Милане, сообщает специальный корреспондент Trend.

Следующее, 59-е собрание состоится в 2026 году в историческом городе Самарканде.

Заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Ходжаев, выступая на мероприятии, выразил благодарность правительству Италии за тёплый приём, а также АБР — за многолетнее и плодотворное партнёрство. Он подчеркнул, что продолжающиеся экономические и социальные реформы в Узбекистане направлены на построение более устойчивого, инклюзивного и ориентированного на будущее государства.

«Хочу выразить искреннюю признательность за долгосрочное и плодотворное сотрудничество с Азиатским банком развития. Для нас большая честь — приветствовать вас на этом особом для Узбекистана мероприятии. Как известно, неопределённость в мире стала неотъемлемой частью нашей жизни. Сложная геополитическая ситуация, глобальная экономическая нестабильность, дефицит продовольствия и энергоресурсов, бедность и экологические проблемы становятся всё более острыми. Четверть населения Земли сталкивается с ограниченным доступом к чистой питьевой воде», — отметил он.

Ходжаев подчеркнул, что в последние годы «Новый Узбекистан» активно реализует масштабные реформы и преобразования.

«Мы придаём особое значение либерализации экономики и повышению уровня жизни и благосостояния населения. За прошедший период объём валового внутреннего продукта нашей страны удвоился и впервые превысил 100 миллиардов долларов.

Узбекистан сократил уровень бедности с 23% до 11% всего за четыре года. В этом году мы ставим цель снизить его до 9% и сократить вдвое к 2030 году. В то же время мы реализуем комплексную программу по сокращению бедности, включающую расширение доступа к качественному образованию и медицинским услугам, улучшение жилищных условий, усиление социальной защиты и строительство инфраструктуры в самых сложных районах», — добавил он.

В заключение замглавы кабмина пригласил всех на 59-е Ежегодное собрание Совета управляющих АБР, которое пройдёт в Узбекистане — в древнем Самарканде — в 2026 году.

«Самарканд — один из самых древних постоянно населённых городов мира. Это подлинная жемчужина Шёлкового пути, перекрёсток цивилизаций, культур и торговли на протяжении более двух тысячелетий. Известный своей величественной архитектурой, самобытными традициями и несравненным гостеприимством, Самарканд — это место, где история и прогресс сосуществуют в гармонии. Президент Мирзиёев с нетерпением ждёт встречи с участниками собрания, и мы будем рады приветствовать вас в этом вневременном городе, где вместе сформируем будущее регионального сотрудничества и устойчивого развития Азии и Тихоокеанского региона», — заявил он.

Президент АБР Масато Канда в своём выступлении напомнил, что Узбекистан уже принимал ежегодное собрание АБР в 2010 году в Ташкенте.

«Это будет уже второй раз, когда Узбекистан принимает у себя ежегодное собрание, но впервые — в городе Самарканд. Как правильно отметил заместитель премьер-министра, Самарканд — один из древнейших постоянно населённых городов. Мы с большим энтузиазмом готовимся к этой встрече. Самарканд станет идеальным местом для размышлений о будущем человечества, а также для укрепления нашего сотрудничества. С нетерпением жду встречи со всеми вами в Самарканде», — отметил он.