Обнародовано число активных плательщиков НДС в Азербайджане

Фото: Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики

Этот показатель на 1,2 процента выше, чем в начале текущего года. При этом на 1 мая этого года число активных плательщиков НДС в стране увеличилось на 3,8 процента. А количество активных хозяйствующих субъектов (объектов) на эту дату увеличилось на 2,6 процента.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться