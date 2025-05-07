Обнародовано число активных плательщиков НДС в Азербайджане
Фото: Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Этот показатель на 1,2 процента выше, чем в начале текущего года. При этом на 1 мая этого года число активных плательщиков НДС в стране увеличилось на 3,8 процента. А количество активных хозяйствующих субъектов (объектов) на эту дату увеличилось на 2,6 процента.
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