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Азербайджан выразил обеспокоенность в связи с эскалацией между Индией и Пакистаном

Политика Материалы 7 мая 2025 10:57 (UTC +04:00)
Азербайджан выразил обеспокоенность в связи с эскалацией между Индией и Пакистаном

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Республика выражает обеспокоенность по поводу нарастающей напряженности между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с ростом напряженности между Индией и Пакистаном.

"Мы осуждаем военные нападения на Исламскую Республику Пакистан, в результате которых погибли и пострадали мирные жители. В знак солидарности с пакистанским народом мы выражаем соболезнования семьям невинных жертв и желаем скорейшего выздоровления раненым.

Призываем все стороны к сдержанности и урегулированию конфликта дипломатическими средствами",- говорится в заявлении ведомства.

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