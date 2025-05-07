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В Азербайджане определен размер годовых расходов на обучение по различным уровням образования

Общество Материалы 7 мая 2025 11:19 (UTC +04:00)
В Азербайджане определен размер годовых расходов на обучение по различным уровням образования

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены размеры ежегодных образовательных расходов для каждого студента на бакалавриат и основной (базовый высший) уровень медицинского образования в государственных высших учебных заведениях по отдельным специальностям.

Как сообщает в среду Trend в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербадйжана Али Асадов.

Кроме того, определены размеры ежегодных образовательных расходов для каждого студента на магистратуру и ординатуру по государственному заказу в высших учебных заведениях по отдельным специальностям.

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