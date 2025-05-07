Халг Банк предлагает 50% скидку на карту MasterCard Black Edition

Халг Банк запускает новую кампанию, в рамках которой клиенты могут приобрести премиальную карту MasterCard Black Edition со скидкой 50%.

MasterCard Black Edition предлагает доступ к эксклюзивным услугам в любой точке мира, позволяет обналичивать средства и совершать онлайн-покупки. В числе эксклюзивных услуг бесплатный вход в бизнес-залы аэропортов и прохождение процедур вне очереди (Fast Track) 10 раз в год, страховая программа до 500 000 USD, дата-роуминг, кэшбэк в кафе-ресторанах и в магазинах Duty Free, а также прочие преимущества.

Акция продлится до 31 июля.

MasterCard Black Edition можно заказать в приложении XalqOnline, перейдя по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/?card=8// с бесплатной доставкой или обратившись в любой из филиалов Халг Банка.