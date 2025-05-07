ЗАО «AzerGold» приступило к реализации очередного социального проекта, связанного с семьями шехидов и раненых на войне (ФОТО)

ЗАО «AzerGold» приступило к реализации очередной социальной инициативы, охватывающей Гянджа-Дашкесанский экономический район, где осуществляет свою деятельность компания.

В рамках проекта «Поддержка экономического развития членов семей шехидов и раненых на войне» 15 женщин из города Гянджа, Дашкесанского, Гейгельского и Самухского районов были вовлечены в интенсивные программы обучения по профессии кондитера.

Основная цель проекта окружение заботой членов семей шехидов и раненых на войне, поддержка их экономической самостоятельности путем повышения социальной активности, внесение вклада в построение инклюзивного общества.

В рамках проекта участники пройдут теоретическую и практическую подготовку у международных экспертов в области кондитерского дела. В течение двухмесячного интенсивного обучения участники будут обеспечены всеми необходимыми материалами и оборудованием и пройдут обучение в соответствующей профессиональной области.

По завершении программ обучения участники сдадут экзамен «Признание неформального и информального образования» Агентства по обеспечению качества в образовании и получат соответствующий профессиональный сертификат.

Также в результате реализации проекта будет оказана поддержка обучающимся в трудоустройстве по специальности или организации индивидуальной предпринимательской деятельности через компании-партнеры, участвующие в программах обучения.

Следует отметить, что уязвимые слои населения определены как одна из основных целевых категорий в рамках проектов корпоративной социальной ответственности ЗАО «AzerGold» и реализуются различные проекты, направленные на улучшение их социального благополучия.

Наряду с этим вносится дополнительный вклад в повышение занятости членов семьи шехидов, участников войны. В настоящее время к вышеупомянутой уязвимой категории относятся в общей сложности 351 сотрудник «AzerGold», ее дочерних компаний и долгосрочных подрядных компаний, участвующих в деятельности.