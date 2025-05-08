ОАЭ увеличили закупку ненефтяных продуктов из Азербайджана
В январе-марте этого года ОАЭ заняли 7-е место среди стран, куда экспортировались ненефтяные продукты из Азербайджана.
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