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Рейсы AZAL в Москву задерживаются, рейс в Мумбаи отложен

Общество Материалы 7 мая 2025 11:24 (UTC +04:00)
Рейсы AZAL в Москву задерживаются, рейс в Мумбаи отложен

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) J2-181 (аэропорт "Домодедово") и J2-807 (аэропорт "Внуково") из Баку в Москву задерживаются в связи с закрытием воздушного пространства в пункте назначения.

Об этом в среду сообщили Trend в пресс-службе AZAL.

"Пассажирам задержанных рейсов предоставляются все необходимые услуги в соответствии с установленными правилами авиакомпании.

Кроме того, выполнение рейса J2-059 из Баку в Мумбаи (Индия) также было отложено из-за закрытия воздушного пространства над территорией Пакистана.

AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией, руководствуясь соображениями безопасности полетов, и будет информировать пассажиров о любых изменениях",- говорится в сообщении AZAL.

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