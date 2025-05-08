Назван объем импортированной Ираном ненефтяной продукции
21 марта - 20 апреля 2025 г. Иран импортировал в основном необработанное золото, кукурузный корм, рис , прессованную сою и семена сои. Импорт ненефтяных продуктов увеличился на 2,3% в стоимостном выражении.
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