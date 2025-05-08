Туркменистан примет следующее заседание рабочей группы по вопросам Каспия

АШХАБАД /Trend/ - Очередное заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря примет Туркменистан, сообщило министерство иностранных дел Республики Казахстан, передает Trend.

Решение принято по итогам десятого заседания РГВУ, которое прошло под председательством главы российской делегации Михаила Петракова. В переговорах приняли участие представители пяти прикаспийских государств — Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Делегацию Туркменистана возглавил Мурат Атаджанов.

Как отмечается, стороны продолжили обсуждение методики установления прямых исходных линий на Каспийском море — ключевого элемента правового оформления морских границ. Помимо этого, делегаты обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества и рассмотрели подготовку к предстоящей встрече министров иностранных дел прикаспийских стран.

Точная дата следующей встречи будет определена по дипломатическим каналам.