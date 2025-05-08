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Милли Меджлис принял заявление в связи с "Годом Конституции и Суверенитета"

Политика Материалы 8 мая 2025 14:30 (UTC +04:00)
Милли Меджлис принял заявление в связи с "Годом Конституции и Суверенитета"
Фото: Парламент Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял заявление в связи с "Годом Конституции и суверенитета".

Как сообщает в четверг Trend, заявление было принято на специальном заседании парламента на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана", посвященном "Году Конституции и суверенитета"

Депутат Бахруз Магеррамов зачитал текст проекта заявления.

Затем проект был вынесен на голосование и принят.

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