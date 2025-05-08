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Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)

Общество Материалы 8 мая 2025 19:39 (UTC +04:00)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева проходит 9-й чемпионат страны и первенство Баку по аэробной гимнастике.

Как сообщает в четверг Trend, гимнасты выступили в соответствующих возрастных категориях в индивидуальных и парных программах.

В соревнованиях участвовали гимнасты разных возрастных категорий - малыши, дети, пре-юниоры, юниоры и взрослые.

Затем состоялась церемония награждения выступивших участников.

Отметим, что завтра стартует второй день соревнований.

ФОТО: Ханлар Ализаде.

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Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
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