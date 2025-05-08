Путь Азербайджана к славной Победе начался с реализации государственной стратегии великого лидера Гейдара Алиева - депутат

БАКУ /Trend/ - Путь Азербайджана к славной Победе в 44-дневной войне 2020 года начался с реализации дальновидного управления и государственной стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ризван Набиев во время выступления на специальном заседании парламента на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана", посвященном "Году Конституции и суверенитета".

Депутат подчеркнул, что благодаря политической и дипломатической стратегии Президента Ильхама Алиева, в регионе после славной Победы Азербайджана появились новые политические реалии, основанные на международном праве.

По его словам, Азербайджан внес значительный вклад в обеспечение международного мира и безопасности, обеспечил соблюдение общепризнанных, но долгое время нарушавшихся принципов международного права, используя свои ресурсы. "Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан проводит прагматичную, независимую и принципиальную внешнюю политику на глобальной арене, и воспринимается как надёжный партнёр", - добавил Р.Набиев.

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