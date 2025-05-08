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В Ватикане избран новый Папа Римский

Европа Материалы 8 мая 2025 20:35 (UTC +04:00)
В Ватикане избран новый Папа Римский

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Ватикане избран новый Папа Римский.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом возвестил белый дым из трубы печи, установленной в Сикстинской капелле в Ватикане, где проходило голосование.

Скоро станет известно, кто избран новым Папой. Так, новоизбранный Папа наденет белую мантию и выйдет на балкон Базилики Святого Петра, чтобы объявить свое папское имя.

Отметим, что дважды до этого кардиналы не могли прийти к согласию и из трубы Сикстинской капеллы шел черный дым.

Напомним, что по правилам, один из кардиналов в возрасте до 80 лет, набравший две трети голосов, из 133 кардиналов становится Папой.

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