В Баку прошел масштабный конкурс искусства и танца Art Olimpia 2025 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова и Бакинском центре молодежи прошел конкурс искусства и танца Art Olimpia 2025, организованный Союзом молодёжи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана, сообщает Trend Life.

В этом творческом марафоне приняли участие более двух тысяч юных талантов из Баку, Сумгайыта, Агдаша, Агдама, Евлаха, Мингячевира, Огуза, Шеки, Геранбоя и других уголков страны. В течение двух дней талантливые участники демонстрировали своё умение в различных номинациях: народные и классические музыкальные инструменты, вокал, хореография, изобразительное искусство и художественное чтение.

Победители были торжественно награждены председателем Союза молодёжи Азербайджана Закиром Алиевым, который в своем выступлении отметил: "Поздравляю всех победителей! Желаю им новых достижений и творческих высот. Мы ждём представителей других стран на следующих международных конкурсах и надеемся увидеть команды, достойно представляющие Азербайджан на мировой сцене. Уверен, наши участники смогут с честью представить нашу культуру в любом уголке планеты".

Президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов подчеркнул важность подобных конкурсов для воспитания у детей интереса к культуре, развития творческого мышления и поддержки молодых дарований: "Мы искренне рады, что можем служить мостом между юными поколениями и миром искусства. Именно здесь зарождается культурный диалог, раскрываются новые имена, и крепнет связь между искусством и молодёжью".

Азиз Азизов выразил глубокую благодарность всем участникам, художественным руководителям и 19 членам жюри, которые, по его словам, "самоотверженно трудились, с большим вкусом и справедливостью выбирая лучших".

Борьба за призовые места была по-настоящему напряжённой - каждый выход на сцену превращался в откровение, где голос, танец и кисть говорили за сердце исполнителя. Среди победителей конкурса оказались: Детская музыкальная школа №1 имени Габиля Алиева (Агдаш), Гимназия искусств при Азербайджанской национальной консерватории, Детская музыкальная школа имени Джаббара Гаръягдыоглу (Агдам), а также школа искусств села Дюзгышлаг (Геранбой). В категории хореографии ярко проявили себя коллективы Qaval и Grasiya IK.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!