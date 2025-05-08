Вырос объем экспорта Азербайджана в ненефтяном секторе
Объем экспорта Азербайджана в ненефтяном секторе за первые четыре месяца 2025 года значительно вырос. Отмечен рост экспорта продовольственных товаров, продукции химической промышленности, сахара, черных металлов и изделий из них, фруктов и овощей, алюминия и хлопчатобумажной пряжи.
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