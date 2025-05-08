Банк ABB планирует открыть филиал в городе Шуша в этом месяце

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (ABB) планирует открыть филиал в городе Шуша в этом месяце.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления ABB Аббас Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной устойчивому отчету банка.

"В связи с планами открытия филиала банка ABB в городе Шуша, в настоящее время ведутся подготовительные работы",- отметил он.

Кроме того, по его словам, объем средств, вложенных дивидендами ABB в восстановительные работы в Карабахе, составляет около 100 миллионов манатов.

"Точную цифру я не могу назвать. Мы предоставляем финансирование, затем клиент закрывает эти средства, и после этого проводится новое финансирование. Клиенты, участвующие в ряде инфраструктурных проектов в Карабахе, являются клиентами банка ABB",- добавил он.

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