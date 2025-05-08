В селе Зар Кяльбаджарского района стартуют работы по строительству домов
В селе Зар на 855 семей начато строительство и благоустройство на первом этапе 547 частных жилых домов, объектов социальной сферы, инженерных коммуникаций и улично-дорожной сети.
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