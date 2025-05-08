Выросли продажи билетов через портал "Biletim.az"

БАКУ /Trend/ - С января по апрель этого года через онлайн-портал "biletim.az" приобретены 201 837 билетов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта.

Отмечается, что это в 2 раза больше, чем за соответствующий период 2024 года. За первые 4 месяца прошлого года было приобретено 97 079 билетов онлайн.

Отметим, что через портал "biletim.az" можно приобрести билеты в 51 город и район, по 80 направлениям. К системе подключено 371 транспортное средство по 319 рейсам. Система онлайн- продажи билетов будет поэтапно охватывать всех перевозчиков и автовокзалы, обслуживающие зону пассажирских перевозок.

Мобильное приложение "Biletim" можно скачать из App Store и Google Play.

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